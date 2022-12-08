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00:03, 9 декабря 2022Мир

Самолет с Бутом приземлился в Москве

Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: РИА Новости

Самолет с помилованным в США россиянином Виктором Бутом приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщили в авиационных службах, передает ТАСС.

«Спецборт приземлился», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Бут сможет покинуть территорию аэропорта после прохождения необходимых процедур.

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

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Марина Совина
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