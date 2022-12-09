Вышел скандальный сериал с откровениями принца Гарри и Меган Маркл

Документальный сериал принца Гарри и Меган Маркл вызвал шквал критики в таблоидах

В четверг, 8 декабря, на видеосервисе Netflix вышла первая часть документального сериала «Гарри и Меган», от которого ждали скандальных разоблачений британской королевской семьи. Новые обвинения, выдвинутые принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, вызвали шквал критики в таблоидах.

Netflix заплатил за сериал более 100 миллионов долларов

О съемках сериала было известно еще в 2020 году. По сведениям Daily Mail, за сотрудничество с Netflix Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей). Проектом руководила американская документалистка Лиз Гарбус, в прошлом дважды номинировавшаяся на «Оскар».

Основу сериала составляют интервью принца Гарри и Меган Маркл, проиллюстрированные фото и видеоматериалы из их личного архива. Среди них — фрагменты видеодневника, который Гарри и Меган начали вести в 2020 году по совету знакомого. Многие кадры никогда не демонстрировались публике.

Понимаете, Меган пожертвовала всем, что знала, свободой, которая у нее была, чтобы присоединиться ко мне в моем мире. А потом, и довольно скоро, мне тоже пришлось пожертвовать всем, что я знал, чтобы присоединиться к ней в ее мире принц Гарри из сериала «Гарри и Меган»

Часть сериала снята уже в Калифорнии, где Гарри и Меган живут с 2020 года. В одном из видеофрагментов показано, как Меган лично кормит кур, держа на руках ребенка. Также в сериал включено стихотворение о счастливой семейной жизни, которое она написала в юности после развода родителей.

Стихотворение Меган Маркл Две кухни, два дома,

Два городских телефона. На двух диванах я ночую,

Между двух семей кочую. Все будни проходят в разъездах,

То туда, то сюда, между разных подъездов. Я б соврала, назвав жизнь гнусной,

Но зачастую мне так грустно. Была бы полная семья:

Счастливый папа, мама, я, Лохматый пёс и белый палисад,

Дрова в камине потихонечку трещат. Об этом всём мне остаётся лишь мечтать,

Я не могу заплакать и даже закричать. Всё было б проще, если б было две меня,

Но я одна, сижу над книжкою корпя. — Меган Маркл

Принцы считали, что женам следует терпеть нападки

Наибольшее возмущение противников принца Гарри вызвал рассказ о безразличном отношении членов королевской семьи к проблемам Меган Маркл. По утверждению Гарри, родственники не видели ничего страшного в том, что Меган поливают грязью в прессе. Они считали нападки своеобразным обрядом посвящения, который должен пройти каждый, кто желает породниться с наследниками британской короны.

Некоторые члены королевской семьи говорили мне примерно так: «Но моя жена прошла через это, почему к твоей подружке должны относиться иначе? Почему к тебе должно быть особое отношение? Почему ее надо защищать?» Я ответил: «Разница в том, что здесь речь о расизме» принц Гарри

Гарри также упомянул, что принцам положено выбирать жен, вписывающихся в определенный шаблон. Меган в него не вписалась, поэтому ее и встретили в штыки. Противники Гарри сочли упоминание о «шаблонных женах» обидным намеком на Кейт Миддлтон — супругу его старшего брата принца Уильяма.

Порядки, принятые в королевской семье, стали сюрпризом для Меган. В сериале она подробно рассказывает о нелепом реверансе, который приходилось делать перед королевой. Помолвка, по ее словам, оказалась похожа на реалити-шоу, которое режиссировали придворные. Ее и Гарри тщательно готовили к мероприятию, четко давая понять, чего не следует делать и говорить.

Меган Маркл обвинила британскую прессу в расизме

По словам Меган Маркл, из-за светлой кожи она не сталкивалась с расизмом на родине и лишь наблюдала его со стороны. Сама актриса впервые подверглась дискриминации, когда про ее роман с принцем Гарри узнали британские таблоиды. «Сейчас все знают, какой я расы, потому что это раздули, когда я переехала в Великобританию. До этого никто не относился ко мне как к "черной женщине"», — утверждает она.

Эта фраза вызвала особое возмущение у противников Гарри и Меган. Королевский биограф леди Колин Кэмпбелл обвинила в расизме саму Меган, поскольку та якобы стесняется своего цвета кожи и возмущается, когда на него обращают внимание другие.

По словам телеведущего Пирса Моргана, Гарри и Меган до сих пор не продемонстрировали ни единого доказательства расизма в королевской семье. «Хорошо известно, что Британия — одно из самых толерантных и мультикультурных мест в мире», — добавил он.

Гарри и Меган рассказали историю своего знакомства

В сериале принц Гарри признался, что впервые обратил внимание на будущую жену, когда увидел ее в соцсети с собачьими ушами и мордой, добавленными автоматическим фильтром. Они несколько недель переписывались, а потом Меган приехала в Лондон. Первое свидание едва не стало последним, когда Гарри застрял в пробке и сильно опоздал. «Тогда я его не знала и думала: "Так, значит? Все понятно. Так дело не пойдет. Я не собираюсь тут сидеть и ждать..."» — вспоминает Меган в сериале Netflix.

После второго свидания принц Гарри предложил Меган Маркл съездить с ним в Африку. По его словам, он хотел получше познакомиться с ней, пока об их романе не пронюхала пресса. «Я был поражен, что она ответила "да", — вспоминает он. — Она видела-то меня всего два раза. И теперь едет со мной в Ботсвану, чтобы пять дней жить в палатке». «Там ничто не отвлекало, — рассказывает она. — Мобильной связи нет, зеркал нет, туалета тоже нет».

Папарацци не давали Гарри и Меган прохода

Как только о романе узнала публика, дом актрисы в Канаде стали осаждать папарацци. Она вспоминает, что постоянно видела круглосуточно дежуривших у ее дома мужчин в машинах, а каждое свидание начиналось с попыток скрыться от репортеров.

Поначалу, встречая фотографов на улице, она старалась быть с ними милой и улыбаться. Но принц Гарри предупредил возлюбленную, что не стоит так делать, потому что в британских СМИ стали появляться неодобрительные заголовки, что ей нравится греться в лучах славы.

По словам принца, его с детства преследовали папарацци. «Мы редко могли отдохнуть так, чтобы кто-то не выскакивал из кустов с фотоаппаратом или не происходило чего-то еще в таком роде», — вспоминает он. Из-за пристального внимания желтой прессы у него оставалось все меньше друзей, портились отношения с девушками. Он переживал, что Меган тоже уйдет от него. «Мы не знаем, просто не знаем, как пережили это», — признается он в сериале.

Принц Гарри покаялся за фото со свастикой на рукаве

Принц Гарри заявил, что одним из самых ужасных событий в его жизни было появление на вечеринке в январе 2005 года в костюме, напоминающем форму Африканского корпуса Вермахта. Особое возмущение общественности тогда вызвала свастика, которая красовалась на рукаве 20-летнего принца.

«Это, вероятно, была одна из главных ошибок в моей жизни. Мне было невероятно стыдно после. Единственное, чего я хотел тогда, — хоть как-то это исправить», — признался он.

Король Карл III отказался смотреть сериал

Британский телеведущий Джайлз Брандрет заявил, что король Карл III не планирует смотреть сериал. По его словам, у монарха много дел, а развлекаться он предпочитает другими способами.

Газета Daily Mirror сообщила, что старший сын Карла III, принц Уильям, собирается ознакомиться с сериалом. Ее источник предположил, что Уильяма шокируют кадры из скандального интервью принцессы Дианы, которые иллюстрируют рассказ Гарри. В прошлом он требовал, чтобы это интервью больше никогда не показывали на публике.

Гарри открыто нарушил пожелания брата в том, что касается кадров из Panorama. Это демонстрирует, насколько мало уважения осталось в лагере Сассексов. Уильям будет в бешенстве. Его просьба была яснее ясного, и он не сомневался, что уж в этом Гарри сходится с ним во мнениях источник Daily Mirror

Член британского парламента Боб Сили, представляющий Консервативную партию, готовит законопроект, который позволит отобрать у принца Гарри оставшиеся титулы. С аналогичным предложением выступила представительница лейбористов Рейчел Маскелл, пишет The Guardian.

Первые серии «Гарри и Меган» стали главной темой новостей

В течение двух часов после выхода сериала на сайтах британских таблоидов вышли десятки публикаций, подробно разбирающих все, что показано в сериале. На следующий день заголовки о новых разоблачениях Гарри и Меган были вынесены на первые полосы свежих номеров Daily Mail, Daily Telegraph, Daily Mirror, The Sun и Daily Express.

В Daily Mail сериал назван «атакой на наследие королевы». Daily Mirror обвиняет Гарри в попытках «разжечь войну в королевском семействе». Более сдержанные критики отмечают, что в первых сериях в качестве «злодеев» выведены не члены королевской семьи, а британские медиа.

Обещанные разоблачения могут последовать в следующих сериях, которые выйдут 15 декабря. Ожидается, что в них Гарри и Меган расскажут о событиях, которые вынудили их отказаться от обязанностей членов королевской семьи и покинуть Великобританию.