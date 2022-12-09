Новые разоблачения принца Гарри назвали «атакой на наследие королевы»

Сериал о принце Гарри назвали попыткой разжечь войну в королевском семействе

Британская пресса раскритиковала документальный сериал Netflix «Гарри и Меган», рассказывающий о принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Об этом сообщает The Guaridan.

Заголовки о новых разоблачениях Гарри и Меган вынесены на первые полосы свежих номеров Daily Mail, Daily Telegraph, Daily Mirror, The Sun и Daily Express. В Daily Mail сериал назван «атакой на наследие королевы». Daily Mirror обвиняет Гарри в попытках «разжечь войну в королевском семействе».

Источник Daily Mirror утверждает, что сериал привел в бешенство принца Уильяма — старшего брата принца Гарри, который унаследует британский престол после короля Карла III. Поводом для возмущения стали использованные в нем кадры из скандального интервью, которое принцесса Диана дала программе «Би-би-си» Panorama.

Гарри открыто нарушил пожелания брата в том, что касается кадров из Panorama. Это демонстрирует, насколько мало уважения осталось в лагере Сассексов. Уильям будет в бешенстве. Его просьба была яснее ясного, и он не сомневался, что уж в этом Гарри сходится с ним во мнениях источник Daily Mirror

Член британского парламента Боб Сили, представляющий Консервативную партию, готовит законопроект, который позволит отобрать у принца Гарри оставшиеся титулы. С аналогичным предложением выступила представительница лейбористов Рейчел Маскелл, пишет The Guardian.

Это политическая проблема. [Принц Гарри] не только поливает грязью свою семью и монетизирует свои страдания на потребу публики, но и атакует важнейшие институты этой страны Боб Сили член парламента Великобритании

Британский телеведущий Джайлз Брандрет заявил, что король Карл III не планирует смотреть сериал, сообщает издание Daily Mail.

Он и другие старшие члены королевской семьи выше этого. Карл III почти не смотрит телевизор. Он трудоголик с множеством разнообразных увлечений. Телевизор в их число не входит Джайлз Брандрет телеведущий

The Guardian отмечает, что в первых трех сериях не было сказано почти ничего нового.

Там хватает вещей, способных вновь привести таблоиды в бешенство. В особенности слова Гарри, что члены королевской семьи считают давление на новых жен обрядом посвящения, противятся попыткам избежать того, через что прошли их собственные супруги, и под давлением родственников выбирают невест, которые вписываются в шаблон. При этом трудно понять, кому от этого может быть польза, кроме самой прессы, которой в сериале отведена роль злодея Люси Манган из обзора сериала «Гарри и Меган»

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.