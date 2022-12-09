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14:54, 9 декабря 2022Мир

Освобожденная американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США

AP: Освобожденная американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Звезда американской баскетбольной лиги WNBA Бриттни Грайнер вернулась в США. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Так счастлива, что Бриттни вернулась в США. Добро пожаловать домой, Бриттни Грайнер», — написала в своем Twitter-аккаунте специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

Сообщается, что Грайнер была замечена на трапе самолета, приземлившегося на базе ВВС США в городе Сан-Антонио штата Техас.

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Ранее сообщалось, что самолет с помилованным в США россиянином Виктором Бутом приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный россиянин не признал.

Обмен, как уточнил МИД РФ, произошел в аэропорту Абу-Даби. Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.

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Глеб Бажуткин
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