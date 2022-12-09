Дженнифер Лоуренс рассказала об опасном инциденте с новорожденным сыном

Дженнифер Лоуренс рассказала, как «чуть не убила» новорожденного сына в автомобиле

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, как «чуть не убила» новорожденного сына Сая в автомобиле. Об этом она сообщила в подкасте на YouTube-канале Variety.

Артистка призналась, что забыла пристегнуть ребенка, рожденного в начале 2022 года, в машине и начала движение. «Я ехала с сыном, не осознавая, что он не был пристегнут в автокресле. Он раскачивался и летал по автомобилю. Приятно осознавать, что я чуть не убила своего ребенка», — добавила Лоуренс.

Актриса подчеркнула, что каждый день материнства чувствует себя виноватой перед сыном и не всегда понимает, что ему нужно: «Каждый день материнства я чувствую себя ужасно. Я играю с ним и думаю: "Это то, чем он хочет заниматься? Мы должны быть на улице? Достаточно ли это для развития мозга?"».

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