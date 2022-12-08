Дженнифер Лоуренс раскритиковали из-за слов о ее влиянии на жанр боевиков

Дженнифер Лоуренс назвала себя первой актрисой, добившейся главной роли в боевике

Американская актриса Дженнифер Лоуренс назвала себя первой женщиной, добившейся главной роли в боевике — речь идет о франшизе «Голодные игры». Об этом сообщает Variety.

«Никто никогда не ставил женщину на главную роль в боевике, потому что это не срабатывало. Нам говорили, что девочки и мальчики могут идентифицировать себя с главным мужским персонажем, но мальчики не могут идентифицировать себя с женским персонажем», — отметила артистка.

Как сообщает Indy100, в Twitter многие раскритиковали Лоуренс из-за слов о ее влиянии на жанр. Ей напомнили, что она стала далеко не первой женщиной, которая сыграла главную роль в боевике. Пользователи упомянули Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли в «Чужом», Миллу Йовович в роли Алисы в фильмах «Обитель зла», Анджелину Джоли в роли Лары Крофт в «Расхитительнице гробниц» и многих других звезд.

Некоторые же поддержали Лоуренс. Они согласились, что франшиза «Голодные игры» стала хитом и показа лучшие сборы, чем ранее снятые боевики про женщин.