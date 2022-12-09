В МИД подтвердили депортацию американки Криванек из России

Замглавы МИД Рябков подтвердил депортацию гражданки США Криванек из России

Замглавы МИД РФ Рябков подтвердил депортацию гражданки США Сары Криванек из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт», — сказал дипломат, говоря об одновременной депортации из России Криванек и американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Железнодорожный суд Рязани отправил 45-летнюю гражданку США Сару Криванек в центр временного содержания иностранцев управления МВД России по Рязанской области 11 ноября. Это было сделано в связи с распоряжением российских властей о нежелательности пребывания в стране.

Жительница штата Калифорния Криванек проживала в городе Одинцово Московской области и давала частные уроки английского языка. В феврале ее осудили за нападение на сожителя, являющегося гражданином России. Наказание она отбывала в колонии-поселении в Рязанской области.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный россиянин не признал.