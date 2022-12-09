В МИД подтвердили депортацию американки Криванек из России
Замглавы МИД РФ Рябков подтвердил депортацию гражданки США Сары Криванек из России. Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт», — сказал дипломат, говоря об одновременной депортации из России Криванек и американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Железнодорожный суд Рязани отправил 45-летнюю гражданку США Сару Криванек в центр временного содержания иностранцев управления МВД России по Рязанской области 11 ноября. Это было сделано в связи с распоряжением российских властей о нежелательности пребывания в стране.
Жительница штата Калифорния Криванек проживала в городе Одинцово Московской области и давала частные уроки английского языка. В феврале ее осудили за нападение на сожителя, являющегося гражданином России. Наказание она отбывала в колонии-поселении в Рязанской области.
8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный россиянин не признал.