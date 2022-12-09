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16:15, 9 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили об отражении контратак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военнослужащие продолжили наступательные действия и отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на этом направлении было уничтожено более 50 украинских военных, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

Также в Минобороны рассказали об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении. Было уничтожено несколько единиц военной техники.

Вместе с этим военное ведомство отчиталось о поражении шести пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS американского производства и РСЗО MARS II производства ФРГ в Запорожской области.

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Варвара Родикова
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