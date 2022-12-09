Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили об отражении контратак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие продолжили наступательные действия и отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на этом направлении было уничтожено более 50 украинских военных, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

Также в Минобороны рассказали об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении. Было уничтожено несколько единиц военной техники.

Вместе с этим военное ведомство отчиталось о поражении шести пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS американского производства и РСЗО MARS II производства ФРГ в Запорожской области.