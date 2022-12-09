Российские войска поразили шесть американских РСЗО в Запорожье

Минобороны заявило, что ВС РФ поразили шесть американских РСЗО MLRS в Запорожской области

Российские войска поразили шесть пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 9 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что там же были поражены РСЗО MARS II, произведенные в Германии.

«В районе населенного пункта Дружба Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал Конашенков.

7 декабря Минобороны России отчиталось об уничтожении двух РСЗО MLRS и более 70 ракет HIMARS в Кривом Роге. Еще четыре такие же установки получили критические повреждения.

До этого российские военные уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с реактивными снарядами к HIMARS и «Ольха» в районе Днепропетровска.