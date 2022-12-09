Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 9 декабря, журналистам заявили в Минобороны России.

В результате было уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Днем ранее, 8 декабря, в российском военном ведомстве отчитались об уничтожении более 70 бойцов ВСУ на этом направлении, а также двух боевых машин пехоты и трех автомобилей.

В Минобороны также добавили, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 183 районах.

О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав республик Донбасса. 8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.