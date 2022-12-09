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14:13, 9 декабря 2022Мир

Песков оценил вклад ОАЭ и Саудовской Аравии в обмен Бута на Грайнер

Дмитрий Песков: можно высоко оценить вклад ОАЭ и Саудовской Аравии в обмен Бута на Грайнер

Фото: РИА Новости

Москва высоко оценила вклад ОАЭ и Саудовской Аравии в процесс обмена заключенных Виктора Бута и Бритни Грайнер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Можно высоко оценить роль Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, которые традиционно пытаются внести весомый вклад в такие процессы», — сказал он.

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Также Песков отметил, что спецслужбы продолжат свою работу в рамках обмена заключенных в США россиян на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. «Там, если потребуется, то спецслужбы продолжат свою работу», — добавил пресс-секретарь.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный россиянин не признал.

Обмен, как уточнил МИД РФ, произошел в аэропорту Абу-Даби. Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.

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Глеб Бажуткин
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