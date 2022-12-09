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01:11, 9 декабря 2022Мир

Грайнер пообещала приехать в колонию в Мордовии

Грайнер кивком ответила на вопрос о возможном возвращении в колонию в Мордовии

Появилось видео выхода американской баскетболистки Бриттни Грайнер из колонии в Мордовии. Кадры публикует РИА Новости.

На ролике видно, как американка стоит в воротах колонии, а сотрудницы ФСИН спрашивают, приедет ли она к ним еще. В ответ Грайнер утвердительно кивнула головой. «Молодец, приезжай», — заявили тюремщицы.

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта 4 августа. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Марина Совина
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