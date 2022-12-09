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21:54, 9 декабря 2022Спорт

Винер оценила предложение Олимпийского совета Азии по допуску россиян на турниры

Ирина Винер поддержала предложение Олимпийского совета Азии по допуску россиян на турниры

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила предложение Олимпийского совета Азии (ОСА) по допуску россиян на турниры. Ее слова приводит РБК.

Винер поддержала идею выступления на азиатских соревнованиях. «Мы с огромным воодушевлением приняли решение Азии и будем с удовольствием с ними сотрудничать. Азиатские сборные прогрессируют сейчас, но если мы будем выступать на их соревнованиях и контактировать ближе, то я уверяю вас, что в скором времени они будут выигрывать все у Европы», — рассказала она.

Ранее 9 декабря на Олимпийском саммите исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх заявил, что в Азии больше нет необходимости соблюдать защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам. Он предложил содействие в участии атлетов в турнирах ОСА и подчеркнул, что при этом будут соблюдены действующие санкции.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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