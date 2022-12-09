Олимпийский совет Азии захотел допустить россиян к своим соревнованиям

Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях

Олимпийский совет Азии (ОСА) захотел допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В ходе дебатов на Олимпийском саммите исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх заявил, что в Азии больше нет необходимости соблюдать защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам. Он предложил содействие в участии атлетов в турнирах ОСА и подчеркнул, что при этом будут соблюдены действующие санкции.

Отмечается, что представители международных спортивных федераций, президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) Робин Митчелл и представители других спортивных организаций поддержали эту инициативу. «Каждая международная федерация должна тщательно оценить для своего вида спорта, существуют ли все еще причины для применения защитных мер», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что саммит МОК принял решение оставить в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта. Решение включает в себя запрет на проведение международных соревнований в России и Белоруссии. Кроме того, запрещено использовать флаг или гимн стран на спортивных мероприятиях.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.