Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Стэн Вавринка
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Эр-Рияд
Хорватия
0:0
1-й тайм
live
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
16:46, 9 декабря 2022Спорт

МОК оставил в силе санкции в отношении российского спорта

Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российского спорта

Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение оставить в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение включает в себя запрет на проведение международных соревнований в России и Белоруссии. Кроме того, запрещено использовать флаг или гимн стран на спортивных мероприятиях.

7 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что ограничения в отношении России и Белоруссии должны оставаться в силе. Он подчеркнул, что решение было принято после обсуждений с международными федерациями и спортсменами.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о длительности специальной военной операции на Украине
Суд взыскал с МВД 1,5 миллиона рублей в пользу Ивана Голунова
Путин пообещал решить все проблемы с оснащением армии
Женщина три дня сцеживала грудное молоко и не смогла пронести его в самолет
Генерала российской таможни задержали по делу о коррупции
Девушка хотела исправить улыбку с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча
На Украине предложили запретить УПЦ Московского патриархата
Точное место проведения переговоров России и США оказалось засекреченным
Сексолог назвала причины флирта состоящих в отношениях людей
Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.