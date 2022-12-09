МОК оставил в силе санкции в отношении российского спорта

Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российского спорта

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение оставить в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение включает в себя запрет на проведение международных соревнований в России и Белоруссии. Кроме того, запрещено использовать флаг или гимн стран на спортивных мероприятиях.

7 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что ограничения в отношении России и Белоруссии должны оставаться в силе. Он подчеркнул, что решение было принято после обсуждений с международными федерациями и спортсменами.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.