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19:04, 7 декабря 2022Спорт

Глава МОК сделал новое заявление о санкциях в отношении России

Глава МОК Томас Бах заявил, что санкции в отношении России должны оставаться в силе

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление о санкциях в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, ограничения в отношении представителей этих стран должны оставаться в силе. Глава МОК подчеркнул, что решение было принято после обсуждений с международными федерациями, спортсменами и национальными олимпийскими комитетами.

15 ноября Бах во время выступления на саммите G20 осудил политизацию спорта. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он развалится», — отметил функционер.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
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