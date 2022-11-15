Глава МОК осудил политизацию спорта

Томас Бах заявил, что спорт развалится, если станет инструментом политического воздействия

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил политизацию спорта. Его слова приводит YouTube-канал Metrotvnews.

Бах выступил с этим заявлением во время саммита G20, который проходит на Бали 15-16 ноября. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится», — сказал глава МОК. Он добавил, что принимать решения в отношении атлетов необходимо только на основании их результатов, подчеркнув, что участвовать в Олимпийских играх должны все страны, в том числе конфликтующие.

Ранее Бах высказался о необходимости продления санкций в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.