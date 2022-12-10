В России выявили 7397 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7397 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 7397 новых случаев коронавируса, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 21 658 056 человек.

Днем ранее число новых заболевших составило 7465.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции — 54, выздоровели и выписались из больниц 6446 пациентов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1267), Санкт-Петербурге (949) и Московской области (177).

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 57 регионах России, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В ноябре представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием. По ее словам, коронавирус еще находится в пандемической фазе, однако не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было.