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11:23, 6 декабря 2022Россия

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 57 регионах, включая Москву

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 57 регионах России, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

По данным ведомства, на 48-й неделе 2022 года в России выявили 43,4 тысячи случаев коронавируса. Это на 11 процентов больше показателей предыдущей недели.

Роспотребнадзор также заявил, что в стране продолжает наблюдаться резкий рост заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). За неделю количество заразившихся увеличилось на 23,3 процента.

Кроме того, ведомство сообщило, что в 74 регионах России был выявлен свиной грипп.

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6 декабря оперштаб сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 5561 случай COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 628 829. Также стало известно, что с 5 декабря скончались 59 россиян с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием. По ее словам, коронавирус еще находится в пандемической фазе, однако не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было.

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Константин Лысяков
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