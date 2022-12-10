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15:17, 10 декабря 2022Мир

В МИД объявили демарш Финляндии из-за надругательства над российским флагом

МИД объявил дипломатический демарш Финляндии из-за надругательства над флагом РФ

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел России объявило демарш Финляндии из-за надругательства над российским флагом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В опубликованном заявлении уточняется, что во время массовых шествий, проходивших 6 декабря в честь Дня независимости Финляндии, группа людей сожгла российский флаг.

«К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок», — отметили в пресс-службе министерства.

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Варвара Кошечкина
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