В МИД объявили демарш Финляндии из-за надругательства над российским флагом

МИД объявил дипломатический демарш Финляндии из-за надругательства над флагом РФ

Министерство иностранных дел России объявило демарш Финляндии из-за надругательства над российским флагом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В опубликованном заявлении уточняется, что во время массовых шествий, проходивших 6 декабря в честь Дня независимости Финляндии, группа людей сожгла российский флаг.

«К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок», — отметили в пресс-службе министерства.