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19:06, 9 декабря 2022Экономика

В Финляндии конфисковали 11 связанных с Россией яхт

Власти Финляндии конфисковали 11 из 27 яхт, связанных с Россией

Фото: unsplash

В Финляндии конфисковали 11 из 27 связанных с Россией яхт. Об этом сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на финскую таможню и представителя таможенной службы Сами Ракшита.

Уточняется, что из прогулочных судов, изъятых для дальнейшего расследования, восемь были переданы правоохранительным органам, четырьмя заинтересовалась налоговая служба, и два дела были переданы для уголовного расследования. Власти хотят выяснить, есть ли в санкционном списке люди, которые владеют судами, то есть подпадают ли яхты под санкции.

На данный момент власти не раскрывают местонахождение конфискованных яхт.

Ранее Bloomberg писал, что стоимость обслуживания яхт, которые приписываются российским олигархам и конфискованы западными странами, может составить до 50 миллионов долларов в год из-за их размера и необходимости охраны дорогого имущества. Например, согласие американского правительства взять у островного государства Фиджи на обслуживание яхту Amadea заставит власти тратить 10 миллионов долларов в год.

В марте сообщалось, что 21 яхту, которая может принадлежать российским бизнесменам, задержали в Финляндии. Если подтвердится, что яхты принадлежат попавшим под санкции лицам, местные власти смогут рассматривать вопрос о заморозке имущества.

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Алина Гончарова
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