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11:50, 10 декабря 2022Путешествия

Россия расширит пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Дипломат МИД Гончар заявил, что Россия работает над расширением КПП «Верхний Ларс»
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

Россия занимается расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе с Грузией. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, его цитирует ТАСС.

«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска "Верхний Ларс"», — сказал Гончар.

Он уточнил, что при проведении этих работ не допускается снижение пропускной способности КПП.

С 22 октября на пункте пропуска «Верхний Ларс» прекратили работу мобильные военкоматы — их открыли в связи с объявленной в России частичной мобилизацией. 28 сентября власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за большого числа желающих пересечь границу через КПП «Верхний Ларс», и в регион не пускали машины из других областей.

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Анастасия Шейкина
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