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14:38, 10 декабря 2022Спорт

Месси оскорбил футболиста сборной Нидерландов во время послематчевого интервью

Месси оскорбил футболиста сборной Нидерландов Вегорста во время интервью после матча ЧМ

Фото: Molly Darlington / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил нападающего национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста во время интервью после четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит TyC Sports.

«Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время матча.

Вегорст вышел на замену во втором тайме при счете 2:0 в пользу Аргентины и оформил дубль, поразив ворота соперника на 83-й и 11-й добавленной минутах второго тайма. Он перевел встречу в дополнительное время. Во время матча у форварда было несколько стычек с Месси. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти — 4:3.

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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