Месси оскорбил футболиста сборной Нидерландов во время послематчевого интервью

Месси оскорбил футболиста сборной Нидерландов Вегорста во время интервью после матча ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил нападающего национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста во время интервью после четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит TyC Sports.

«Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время матча.

Вегорст вышел на замену во втором тайме при счете 2:0 в пользу Аргентины и оформил дубль, поразив ворота соперника на 83-й и 11-й добавленной минутах второго тайма. Он перевел встречу в дополнительное время. Во время матча у форварда было несколько стычек с Месси. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти — 4:3.

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.