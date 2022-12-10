В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину

В Риге по подозрению в установке российских телеканалов в домах задержали мужчину

В Риге задержали мужчину, который подозревается в установке российских телеканалов в домах латвийской столицы. Об этом сообщили в полиции, пишет портал Delfi.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина долгое время подключал и обслуживал телевидение почти в 100 домохозяйствах Рижского района. Он публиковал в интернете объявления и сам обеспечивал своим клиентам подключение телевидения.

«В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа "Триколор", ТВ-преемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета», — сообщает издание.

Мужчине вменяют статью о нарушении авторских или смежных прав — по ней грозит либо лишение свободы сроком до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф. Суд заключил задержанного под стражу.

В феврале 2021 года в Латвии заблокировали ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории страны. Власти Латвии рассказали, что это решение было принято на основании отсутствия в республике официальных представителей каналов. Они также заверили, что не смогли выяснить мнение собственников каналов по поводу желания продолжить вещание.

В черный список попали такие каналы, как REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

24 февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии на фоне военных событий на Украине запретил ретрансляцию двух российских телеканалов — «России» и «России 24». 6 июня Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить распространение всех российских телеканалов на территории республики.

