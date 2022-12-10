После обрушения дома в Рязани возбудили уголовное дело

После частичного обрушения дома в Рязани возбудили уголовное дело

После частичного обрушения жилого дома в Рязани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщило областное следственное управление СК РФ.

Сотрудники ведомства осмотрели места происшествия, опросили всех жильцов дома, изъяты фрагменты газовых труб и газовое оборудование. Также были назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил, что на месте обрушения здания завершен разбор завалов, из-под которых удалось освободить двоих человек. По его словам, новых пострадавших в результате поисково-спасательных работ не обнаружили.

Малков добавил, что шесть человек находятся в пункте временного размещения, остальные жильцы поврежденного дома остались у родственников и друзей.

О взрыве в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате ЧП оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.