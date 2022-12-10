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06:33, 10 декабря 2022Спорт

Футбольный обозреватель умер во время освещения матча чемпионата мира в Катаре

NPR: футбольный обозреватель умер, освещая матча ЧМ между Аргентиной и Нидерландами в Дохе

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Американский футбольный обозреватель Грант Валь (Grant Wahl) умер в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщил репортер Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) США Рассел Льюис на своей странице в Twitter.

По информации New York Post, 48-летний журналист потерял создание на Национальном стадионе Лусаил. Его госпитализировали, однако неизвестно, скончался он в больнице или по пути.

Федерация футбола США уже выразила свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что бортпроводница авиакомпании Gulf Air умерла во время работы на борту летевшего из Бахрейна во Францию пассажирского самолета. У нее случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета, когда воздушное судно пролетало над Ираком. Сразу после посадки лайнера за стюардессой приехали медики, которые доставили ее в ближайшую больницу. Однако спасти девушку не удалось.

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Марина Совина
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