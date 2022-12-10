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12:40, 10 декабря 2022Россия

Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы потушен

Пожар в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы потушен
СюжетПожар в Москве:

Фото: АГН «Москва»

Пожар в здании старинной усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке около Пушкинского музея в центре Москвы полностью потушен. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения», — рассказал собеседник агентства.

В субботу утром в здании усадьбы вспыхнули перекрытия между вторым этажом и чердаком. Очевидцы сняли пожар на видео. В ходе его тушения пострадал сотрудник МЧС, ему оказывается необходимая помощь. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, площадь обрушения — около 40 квадратных метров.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века Федором Лопухиным на территории Белого города. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

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Игорь Дмитров
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