Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы потушен

Пожар в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы потушен

Пожар в здании старинной усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке около Пушкинского музея в центре Москвы полностью потушен. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения», — рассказал собеседник агентства.

В субботу утром в здании усадьбы вспыхнули перекрытия между вторым этажом и чердаком. Очевидцы сняли пожар на видео. В ходе его тушения пострадал сотрудник МЧС, ему оказывается необходимая помощь. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, площадь обрушения — около 40 квадратных метров.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века Федором Лопухиным на территории Белого города. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.