Турция отказалась уступать США в вопросе нефтяных танкеров в ее проливах

Турция высказала США необходимость предоставления документов о страховке судов с нефтью

Заместитель министра иностранных дел Турции посол Седат Онал созвонился с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. Анкара и Вашингтон обсудили вопрос затора нефтяных танкеров в проливах республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, Турция отказалась от уступок и смягчения требований в данной ситуации. Для Анкары важны гарантии безопасности судоходства и жизни местных жителей в Босфоре, подчеркнул источник.

«В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным», — уточнил содержание беседы источник.

Ранее 8 декабря Financial Times сообщало, что в турецких водах застряло по меньшей мере 22 танкера. Издание утверждает, что западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море.

Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти. «Казмунайгаз» в свою очередь сообщил, что в проливах остаются «порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану».

Требовать у судов подтверждение страховки Турция стала с 1 декабря. Меры обусловлены тем, что с 5 декабря вступили в силу ограничения, запрещающие западным компаниям оказывать услуги по страхованию перевозок российской нефти в том случае, если уровень не соответствует принятому потолку в 60 долларов за баррель. Страховка должна покрывать различные случаи — от разлива нефти до столкновений, и потому решение Турции можно объяснить желанием защитить свои воды.