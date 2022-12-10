Британский боксер рассказал о помощи Усика перед боем с Бетербиевым

Энтони Ярд заявил, что Александр Усик дал ему совет перед боем с Артуром Бетербиевым

Британский боксер Энтони Ярд рассказал, что украинец Александр Усик помог ему в подготовке к бою с россиянином Артуром Бетербиевым. Его слова приводит YouTube-канал Second Out.

«Он кое-что мне рассказал, Усик дрался с Артуром Бетербиевым. Он просто рассказал мне об определенных вещах, дал совет», — заявил британец.

11 октября стало известно, что встречу Бетербиева и Ярда перенесли на 28 января из-за травмы 37-летнего российского боксера. Поединок пройдет в Лондоне. Бетербиеву предстоит защищать титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

19 июня Бетербиев одержал досрочную победу над Смитом-младшим техническим нокаутом во втором раунде. Спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и лишил Смита-младшего пояса WBO.

Бетербиев в профессиональной карьере одержал 18 побед, ни разу не уступив. На счету Ярда два поражения и 23 победы, 22 из которых нокаутом.

Усик — чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и Международной боксерской организации (IBO). Он также удерживает пояс WBA Super.