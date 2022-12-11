Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:36, 11 декабря 2022Спорт

Поединок Анкалаева и Блаховича за пояс UFC закончился вничью

Бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича за пояс UFC закончился вничью

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев не смог завоевать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Анкалаев сразился с поляком Яном Блаховичем в главном поединке турнира UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась вничью. Таким образом, чемпионский пояс промоушена в полутяжелом весе остается вакантным.

Изначально в этом поединке должны были сойтись чех Иржи Прохазка, удерживавший пояс в этой весовой категории, и бразилец Гловер Тейшейра, однако Прохазка отказался от поединка из-за травмы плеча. Уточняется, что ему понадобится около года на восстановление.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на счету россиянина 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Австрии рассказали об ущербе от антироссийских санкций для Европы
Российского голкипера признали первой звездой матча в НХЛ
Женщина в Москве подкинула новорожденного в подъезд и попала на видео
Россияне бросили скупать медицинские маски
Поединок Анкалаева и Блаховича за пояс UFC закончился вничью
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам летчиков на Аляске
Мобилизованный стрелок показал учения в зоне спецоперации
Тренер сборной Англии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира
В Москве массово задержали рейсы из-за снегопада
Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.