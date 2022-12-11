Поединок Анкалаева и Блаховича за пояс UFC закончился вничью

Бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича за пояс UFC закончился вничью

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев не смог завоевать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Анкалаев сразился с поляком Яном Блаховичем в главном поединке турнира UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась вничью. Таким образом, чемпионский пояс промоушена в полутяжелом весе остается вакантным.

Изначально в этом поединке должны были сойтись чех Иржи Прохазка, удерживавший пояс в этой весовой категории, и бразилец Гловер Тейшейра, однако Прохазка отказался от поединка из-за травмы плеча. Уточняется, что ему понадобится около года на восстановление.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на счету россиянина 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.