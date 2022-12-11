Российскую кикбоксершу-чемпионку нашли мертвой в Москве

Российскую кикбоксершу Екатерину Думбраву нашли мертвой в Москве

Российскую кикбоксершу Екатерину Думбраву нашли мертвой в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Днем в воскресенье,11 декабря, в своей квартире на улице Бирюкова найдена мертвой Екатерина Думбрава, мастер спорта международного класса по кикбоксингу», — говорится в заявлении. По предварительным данным, спортсменка покончила с собой. Обстоятельства смерти Думбравы устанавливаются. Тело спортсменки нашла ее мать.

Думбрава неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях по кикбоксингу. На ее счету медали чемпионатов мира, Европы и России.

10 ноября сообщалось, что чемпион мира по грэпплингу, президент Федерации панкратиона и смешанных единоборств (ММА) Забайкалья Олег Сороканюк покончил с собой. Тело чемпиона обнаружили в спортивном зале в Чите.