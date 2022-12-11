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12:10, 11 декабря 2022Мир

Замглавы Европарламента отстранили от должности из-за подозрений в коррупции

Замглавы Европарламента Еву Кайли отстранили от должности из-за дела о коррупции вокруг ЧМ

Фото: Yiorgos Karahalis / Reuters

Вице-председателя Европарламента от Греции Еву Кайли, которая подозревается в коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022, отстранили от должности. Об этом заявила представитель главы Европарламента Роберты Метсолы, передает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Отмечается, что Ева Кайли была освобождена «от выполнения всех полномочий, обязанностей и задач» в качестве замглавы Европарламента.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента Роберта Метсола приостановила полномочия вице-президента ЕП Евы Кайли в свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями.

Замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных.

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.

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Варвара Кошечкина
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