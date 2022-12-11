Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 11 декабря 2022Мир

Захарова обвинила ЕС в моделировании ситуации в Косово

Представитель МИД Захарова заявила, что ЕС годами моделировал обострение ситуации в Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Unsplash

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) годами моделировал текущую ситуацию в Косово. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram.

Так она прокомментировала обвинения сербского премьера Анны Брнабич, которая утверждает, что страна находится на грани войны из-за властей Косова и бездействия ЕС.

«Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала Захарова.

Ранее в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. После этого на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. Полиция республики Косово заявила, что в ночь на 11 декабря на севере края произошли три перестрелки с неизвестными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении украинской пусковой установки «Бук-М1»
В Минобороны заявили об отправке в зону СВО более 600 мобилизованных
Канье Уэста признали антисемитом года
Врачи рассказали о состоянии Стаса Барецкого после избиения
Российские войска уничтожили три группы диверсантов в ЛНР
Украинский танк с заваренными люками попал на видео
Опубликован дизайн-проект новой станции метро «Физтех» в Москве
Россия поразила цели ВСУ в 177 районах
Минобороны сообщило о поражении двух артбатарей ВСУ
Минобороны отчиталось об отражении контратаки ВСУ в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.