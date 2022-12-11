Захарова обвинила ЕС в моделировании ситуации в Косово

Представитель МИД Захарова заявила, что ЕС годами моделировал обострение ситуации в Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) годами моделировал текущую ситуацию в Косово. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram.

Так она прокомментировала обвинения сербского премьера Анны Брнабич, которая утверждает, что страна находится на грани войны из-за властей Косова и бездействия ЕС.

«Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала Захарова.

Ранее в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. После этого на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. Полиция республики Косово заявила, что в ночь на 11 декабря на севере края произошли три перестрелки с неизвестными.

