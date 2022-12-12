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18:04, 12 декабря 2022Мир

Косово подаст заявку на вступление в ЕС

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Фото: Laura Hasani / Reuters

Косово подаст заявку на вступление в Европейский союз (ЕС) 15 декабря. Об этом сообщает телеканал RTK со ссылкой на текст заявки.

Власти Косово обосновывают заявку приверженностью правительства проведению ключевых реформ в рамках Европейской программы, а также широким консенсусом граждан в пользу членства автономного края в ЕС. «Поэтому время подходит не только для подачи заявки Косово на членство в ЕС, но и этот шаг иллюстрирует сильную волю наших граждан и служит четким проявлением твердой приверженности косовских институтов евроатлантическому пути», — сказано в документе.

Отмечается, что европейские чиновники не знают, как поступить с заявкой Косово, так как пять стран Евросоюза (Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния) не признают автономный край государством.

Ранее в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

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Анжелика Бережная
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