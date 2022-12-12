Российские военные захватили поставленный ВСУ Финляндией БТР

Российские военные захватили БТР ХA-180, поставленный ВСУ Финляндией

Российские военные в зоне спецоперации смогли захватить один из бронетранспортеров, поставленных ранее Вооруженным силам Украины (ВСУ) Финляндией. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Так, канал разместил пост с фотографией, на которой российский военнослужащий запечатлен на фоне БТР ХA-180. Можно заметить, что у боевой машины спущены шины, однако какие-либо другие значительные повреждения не видны.

Когда и где именно был сделан снимок, не уточняется.

Бронетранспортеры, разработанные финской компанией Sisu Auto, были замечены на Украине еще в сентябре. Сообщалось, что они были переданы финской стороной в дар ВСУ. При этом официально в Хельсинки факт подобных поставок не подтверждали.

В конце ноября стало известно, что участник СВО на Украине Фанис Хусаинов в одиночку вышел на спецзадание против семи бойцов ВСУ на БТР. В результате россиянин уничтожил двоих противников и взял одного в плен. Кроме того, ему удалось захватить один из украинских бронетранспортеров, на котором он и добрался до позиций союзных войск.

