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14:36, 12 декабря 2022Россия

В Госдуме рассказали о подпадающих под наказание за диверсии лицах

Депутат Синельщиков: пожизненный срок грозит за диверсии с массовой гибелью людей

Фото: Shutterstock

Законопроект, предполагающий наказание за содействие диверсиям вплоть до пожизненного лишения свободы, направлен против тех, кто совершил диверсию, повлекшую массовую гибель людей. Так суть законопроекта объяснил первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Государственной Думы Юрий Синельщиков в беседе с News.ru.

«Все усиливается, потому что усиливается. Пожизненное заключение будет применяться к лицам, совершившим диверсию, повлекшую за собой массовую гибель людей, например, подрыв транспортного моста, жилого дома, особого объекта», — назвал он подпадающие под наказание лица.

Синельщиков также рассказал об обсуждении вопроса об усилении ответственности за проникновение на охраняемые объекты.

Ранее 12 декабря комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект об уголовной ответственности за содействие в диверсиях. Уголовно наказуемыми также станут призывы к совершению подобных действий.

Законопроект был внесен в ГД 8 декабря. По словам председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности Василия Пискарева, также вносятся изменения в закон, касающийся инструкций по изготовлению взрывных устройств.

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Алина Гончарова
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