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11:59, 12 декабря 2022Россия

В Госдуме одобрили проект о наказании за диверсии вплоть до пожизненного срока

Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за диверсии вплоть до пожизненного срока

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект, в случае принятия которого в России введут уголовную ответственность вплоть до пожизненного срока заключения за содействие в диверсиях. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». В случае принятия законопроекта уголовному преследованию подвергнутся не только диверсанты, но и лица, которые занимаются организацией и финансированием диверсий, а также содействуют в привлечении и обучении их исполнителей. Кроме того, уголовно наказуемыми станут призывы к совершению подобных действий.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. По словам председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности Василия Пискарева, также вносятся изменения в закон, касающийся инструкций по изготовлению взрывных устройств.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России при весомых основаниях — в военное время или при зашкаливающей опасности тягчайших преступлений. Он подчеркнул, что для этого не потребуется вносить изменения в Конституцию. По словам политика, достаточно изменить сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу смертной казни.

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Константин Лысяков
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