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20:45, 12 декабря 2022Спорт

Матыцин прокомментировал заявление США по участию россиян в Олимпиаде-2024

Матыцин после заявления США призвал дождаться решения МОК о допуске россиян к Играм-2024
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал заявление Олимпийского комитета США (USOPC) о необходимости допустить россиян к Олимпийским играм 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Уровень международных соревнований упал в связи с отсутствием российских и белорусских спортсменов. Не хочется делать поспешных выводов, решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК)», — заявил Матыцин. Он выразил надежду на то, что МОК прислушается к призывам спортивных экспертов.

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26 мая 2022

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему USOPC выступил за участие россиян в Играх в Париже. «Возможно, им стало скучно без нас. Не про кого писать гадости. А так для них мы чучело для битья. Вот они и решили проявить желание вернуть нас, чтобы было с кем бороться», — заявила Роднина.

В понедельник, 12 декабря, глава USOPC Сюзанна Лайонс заявила, что недопуск россиян отбрасывает олимпийского движение назад. При этом она отметила, что россияне не должны выступать под национальным флагом.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Ксения Курашкина
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