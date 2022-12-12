Роднина объяснила позицию США по участию россиян в Олимпиаде-2024 желанием борьбы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sport24.

«Возможно, им стало скучно без нас. Не про кого писать гадости. А так для них мы чучело для битья. Вот они и решили проявить желание вернуть нас, чтобы было с кем бороться», — заявила Роднина. При этом она подчеркнула, что это лишь позиция американского олимпийского комитета, которая может не повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее 12 декабря глава USOPC Сюзанна Лайонс заявила, что недопуск россиян отбрасывает олимпийского движение назад. При этом она подчеркнула, что россияне не должны выступать под национальным флагом.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.