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15:06, 12 декабря 2022Спорт

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024

Олимпийский комитет США поддержал участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024 без флага

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом глава организации Сюзанна Лайонс сообщила The Wall Street Journal.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения», — заявила Лайонс. Она подчеркнула, что в США по-прежнему поддерживают украинских спортсменов, однако считают необходимым вернуть к соревнованиям россиян. Глава USOPC добавила, что они не должны выступать под национальным флагом.

В мае о допуске россиян к Олимпиаде в Париже высказался глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он подчеркнул, что не знает, как будет развиваться ситуация.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Анастасия Борисова
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