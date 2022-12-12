Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024

Олимпийский комитет США поддержал участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024 без флага

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом глава организации Сюзанна Лайонс сообщила The Wall Street Journal.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения», — заявила Лайонс. Она подчеркнула, что в США по-прежнему поддерживают украинских спортсменов, однако считают необходимым вернуть к соревнованиям россиян. Глава USOPC добавила, что они не должны выступать под национальным флагом.

В мае о допуске россиян к Олимпиаде в Париже высказался глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он подчеркнул, что не знает, как будет развиваться ситуация.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.