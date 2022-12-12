Сотрудник загоревшегося в Балашихе ТЦ раскрыл подробности о пожаре

Сотрудник загоревшегося в Балашихе ТЦ заявил, что в здании обрушилась крыша

Сотрудник одного из магазинов торгового центра «Стройпарк» Григорий (имя изменено по просьбе собеседника) сообщил, что в ТЦ из-за пожара обвалилась крыша. В разговоре с «Лентой.ру» очевидец поделился подробностями произошедшего.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ. По предварительным данным, изначально загорелись стройматериалы.

«Это все началось до рабочего дня. С задней стороны торгового центра что-то загорелось. Всех сотрудников и владельцев магазинов ТЦ, кто уже был на месте, вывели. С парковки ТЦ сотрудники ДПС всех выгоняют до сих пор», — поделился Григорий.

Крыша обвалилась. Я думаю, что уже больше половины торгового центра выгорело: если смотреть на ТЦ, то больше пострадала левая часть Григорий сотрудник одного из магазинов торгового центра «Стройпарк»

Также он отметил, что на месте в большом количестве присутствуют сотрудники пожарной службы.

«Скорых на месте нет, только пожарные и сотрудники ГИБДД. Я думаю, потому что пожар начался рано утром — все сотрудники магазинов еще не успели зайти в торговый центр. На месте был только персонал, который обслуживает ТЦ. Сейчас туда уже не зайти, конечно, угарный дым», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что при пожаре в торговом центре «Стройпарк» пострадал один человек. Об этом стало известно источнику ТАСС в экстренных службах. По его данным, пострадал охранник торгового центра. Собеседник агентства не уточнил, в каком состоянии находится мужчина.

В МЧС сообщили, что пожару в горящем ТЦ присвоили третий ранг сложности. Огонь охватил хранившиеся в одном из помещений стройматериалы.

