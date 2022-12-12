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14:36, 12 декабря 2022Мир

Захарова ответила на предложение Ватикана организовать переговоры по Украине

Захарова заявила, что Ватикан так и не принес извинений за слова о чеченцах и бурятах

Фото: Shutterstock

Ватикан так и не принес извинений за слова Папы Римского об участии бурят и чеченцев в спецоперации на Украине. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, комментируя предложение Ватикана стать площадкой для переговоров Киева и Москвы.

С такой инициативой 12 декабря выступил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. По его словам, Ватикан готов стать местом, где стороны конфликта смогут встретиться и начать диалог без предварительных условий, передает ТАСС.

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — прокомментировала это предложение Захарова.

В конце ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором понтифик высказался об украинском конфликте. В частности, он заявил, что считает жителей Бурятии и Чечни «самой жесткой частью российских войск на Украине».

Позже российский МИД назвал эти слова извращением истины. Глава Бурятии Алексей Цыденов посчитал высказывание понтифика странным, а министр Чечни по по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев увидел в нем реакцию на позицию республики по вопросу ЛГБТ.

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Полина Матюхина
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