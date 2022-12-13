Александр Емельяненко заявил о готовности подраться с Шлеменко

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с Шлеменко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с соотечественником Александром Шлеменко. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть готовится, у него весовая категория [комфортная], не придется гонять. В межсезонье он килограмма 93 весит. Я тоже здоровый образ жизни веду, перестал хулиганить», — заявил Емельяненко. При этом боец добавил, что ему без разницы, с кем драться, и он не выбирает оппонентов.

16 декабря Емельяненко проведет бой по правилам ММА против видеоблогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.