Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Аргентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:36, 13 декабря 2022Спорт

Александр Емельяненко заявил о готовности подраться с Шлеменко

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с Шлеменко

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с соотечественником Александром Шлеменко. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть готовится, у него весовая категория [комфортная], не придется гонять. В межсезонье он килограмма 93 весит. Я тоже здоровый образ жизни веду, перестал хулиганить», — заявил Емельяненко. При этом боец добавил, что ему без разницы, с кем драться, и он не выбирает оппонентов.

16 декабря Емельяненко проведет бой по правилам ММА против видеоблогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе
Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы
Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Уволенная за полноту стюардесса обвинила авиакомпанию в расизме
Раскрыт первый ноутбук Apple с OLED-дисплеем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.