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23:29, 13 декабря 2022Мир

Молдавия увеличит расходы на защиту воздушного пространства страны

Молдавия направит дополнительные средства на защиту своего воздушного пространства

Фото: Pixabay

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый рассказал, что страна увеличила военный бюджет, направив часть расходов на защиту своего воздушного пространства, сообщает ТАСС.

«Дополнительные средства, которые планируется выделить в 2023 году, будут направлены на защиту воздушного пространства Республики Молдова», — заявил глава Минобороны.

Он пояснил, что для достижения этой цели необходимо несколько лет, поскольку поставки военного оборудования производятся не менее, чем через год после оформления заказа. В частности, Молдавия получит новый радиолокационный радар.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отметила, что республика не может выйти из всех заключенных с Содружеством Независимых Государств (СНГ) соглашений. Она указала, что, несмотря на невозможность полного отказа от договоренностей, Молдавия проводит анализ всех соглашений, чтобы решить, какими из них можно пренебречь.

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Марина Совина
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