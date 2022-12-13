Молдавия увеличит расходы на защиту воздушного пространства страны

Молдавия направит дополнительные средства на защиту своего воздушного пространства

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый рассказал, что страна увеличила военный бюджет, направив часть расходов на защиту своего воздушного пространства, сообщает ТАСС.

«Дополнительные средства, которые планируется выделить в 2023 году, будут направлены на защиту воздушного пространства Республики Молдова», — заявил глава Минобороны.

Он пояснил, что для достижения этой цели необходимо несколько лет, поскольку поставки военного оборудования производятся не менее, чем через год после оформления заказа. В частности, Молдавия получит новый радиолокационный радар.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отметила, что республика не может выйти из всех заключенных с Содружеством Независимых Государств (СНГ) соглашений. Она указала, что, несмотря на невозможность полного отказа от договоренностей, Молдавия проводит анализ всех соглашений, чтобы решить, какими из них можно пренебречь.