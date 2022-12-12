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00:28, 12 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия заявила о невозможности разрыва всех соглашений с СНГ

Президент Молдавии Санду заявила, что республика не может выйти из всех соглашений с СНГ
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не может выйти из всех заключенных с Содружеством Независимых Государств (СНГ) соглашений. Ее слова приводят «Известия».

«Речь идет не о соглашении, речь идет о сотнях соглашений, и многие из них касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Кыргызстан, это соглашения по экономической стороне», — подчеркнула политик. Она указала, что, несмотря на невозможность полного отказа от договоренностей, Молдавия проводит анализ всех соглашений, чтобы решить, какими из них можно пренебречь.

«Будет проанализировано и видно, из чего мы выйдем, какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими государствами. Мы должны быть прагматичными и действовать логично в этом вопросе», — отметила Санду.

Ранее президент республики обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По словам Санду, республика борется с гибридной войной.

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Варвара Кузьмина
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