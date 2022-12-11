Молдавия обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии. С такими обвинениями выступила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу СNN.

Политик утверждает, что Молдавия борется с гибридной войной, в стране отмечаются попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в республике. «Пропаганда — это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие — это часть гибридной войны», — сказала Санду.

По ее мнению, протесты в стране организованы коррупционными группами с пророссийскими политическими силами. Кроме того, президент отметила, что российские военные, находящиеся в Приднестровье, создают дополнительные риски для безопасности Молдавии.

В конце ноября около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева и потребовали отставки Санду. Протестующие были возмущены ростом цен на газ и продуктов питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. Они обвинили власти в неспособности справиться с кризисом.