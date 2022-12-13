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04:30, 13 декабря 2022Наука и техника

Названо количество опасных сближений российских спутников с космическим мусором

В 2022 году зафиксировали 70 тысяч сближений российских спутников с космическим мусором

Фото: Steve Nesius / Reuters

Количество опасных сближений российских спутников и Международной космической станции с космическим мусором в 2022 году составило около 70 тысяч, а в прошлом году зафиксировали более 40 тысяч подобных случаев. Количество сближений назвал советник генерального директора Центрального НИИ машиностроения Максим Пеньков в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС», передает ТАСС.

Отмечается, что число случаев опасных сближений российских космических аппаратов (КА) с мусором на орбите выросло в том числе из-за развертывания спутниковой группировки Starlink, которое привело к увеличению общего числа техногенных космических объектов в околоземном пространстве. «Так, в 2021 году по этой причине количество опасных сближений с МКС и КА российской орбитальной группировки увеличилось на 47 процентов», — сообщил Пеньков.

По его словам, возросшее количество запусков космических аппаратов привело к росту количества космического мусора и техногенных космических объектов. Это увеличивает риск возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами.

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Пеньков уточнил, что более 75 процентов техногенных космических объектов находятся на низких околоземных орбитах, еще примерно 15 процентов — на высокоэллиптических, около пяти процентов — на геостационарных и геосинхронных орбитах, три процента — на средневысоких орбитах и приблизительно два — на высоких околокруговых.

В августе гендиректор Центрального НИИ машиностроения Сергей Коблов сообщил, что создаваемая в России система комплексного мониторинга состояния околоземного космического пространства «Млечный путь» будет эффективнее действующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций в космосе.

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Даниил Иринин
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