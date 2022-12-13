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19:16, 13 декабря 2022Наука и техника

Новый iPad провалил тест на прочность

Блогер JerryRigEverything уничтожил iPad 10 в тесте на прочность

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, протестировал прочность iPad 10 и уничтожил аппарат. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале автора.

Изучающий прочность гаджетов блогер выяснил, что представленный в конце октября планшет Apple имеет восприимчивый к острым предметам экран. Кроме того, специалист показал, что задняя матовая поверхность устройства легко подвергается царапинам канцелярским ножом или другими металлическими предметами.

В ходе тестирования Нельсон выяснил, что внешний вид алюминиевых рамок девайса также можно легко испортить, оставив на них следы. Однако камера планшета оказалась хорошо защищена специальным стеклом.

В заключение JerryRigEverything попытался сломать iPad пополам. Блогер надавил на устройство с двух сторон, из-за чего девайс повредился. Металлическая рама гаджета потеряла свою форму, закрывающее экран стекло треснуло.

В начале декабря энтузиасты из iFixit изучили внутреннее устройство нового планшета Apple. Специалисты выяснили, что порт USB-C и другие детали аппарата оказались «намертво» припаяны к материнской плате, то есть их замена не предусмотрена.

Андрей Ставицкий
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