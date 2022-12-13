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13:17, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Журналист Караулов стал подозреваемым в деле о клевете

Журналисту Караулову изменили статус на подозреваемого по делу о клевете на Чемезова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналисту и телеведущему Андрею Караулову изменили статус в рамках уголовного дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По информации издания, после изменения статуса в уголовном деле Караулов стал подозреваемым.

3 ноября журналист сообщил, что в его загородном доме прошли обыски. Караулов утверждал, что обыск проходил по статье о клевете, а заявление было подано Чемезовым. Позже он добавил, что находится в статусе свидетеля. Тогда же журналист уточнил, что находится в больнице.

4 ноября стало известно, что Караулов находится на лечении в Дубае. Журналист заверил, что намерен вернуться в Россию после операции на сердце, и подчеркнул, что не хочет скрываться.

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Денис Савосин
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