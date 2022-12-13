Армения призвала ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре

МИД Армении призвал ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре

Министерство иностранных дел (МИД) Армении призвал Совет безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, соединяющем республику с Нагорным Карабахом. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор. Они потребовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха. В Ереване сочли это проявлением «политики этнической чистки» со стороны Баку.

«Обращаем внимание всего международного сообщества, в том числе Совета Безопасности ООН, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и государств-членов, на то, что действия Азербайджана могут привести к крупномасштабной гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули необходимость запуска и перезапуска механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. С этой целью Ереван в ближайшее время приступит к консультациями с международными партнерами, добавили в ведомстве.

13 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе.